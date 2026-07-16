Dodò bianconero, l’esterno della Fiorentina nel mirino del Newcastle

Sembra essere lontano dalla Fiorentina il destino di Dodò con l’esterno brasiliano che potrebbe salutare i viola in estate considerato il fatto che sembrano esserci diverse società interessate.
In Serie A, dal Napoli alla Juventus, passando per Milan e Inter, diversi club hanno chiesto informazioni sull’esterno sudamericano della Fiorentina che appare pronto a salutare.
Stando a quanto affermato da Football Transfer News il Nottingham Forest e il Newcastle si sarebbero fatti avanti per Dodò che viene valutato circa 20 milioni di euro dalla formazione viola.