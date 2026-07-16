Il sogno di mercato del Milan si chiama Phil Foden con l’attaccante esterno inglese che potrebbe salutare il Manchester City durante l’estate valutando il trasferimento in un’altra big europea.
L’addio di Pep Guardiola alla panchina del Manchester City potrebbe cambiare il destino di diversi giocatori a partire da Phil Foden con l’inglese che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e che potrebbe prendere in considerazione un trasferimento.
Secondo quanto affermato da Sportmediaset, una delle squadre interessate al cartellino del calciatore inglese sembra essere il Milan che potrebbe dare l’assalto alla punta nel caso in cui si dovesse concludere positivamente la cessione di Rafael Leao.