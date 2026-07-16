Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il sogno del Milan si chiama Foden, possibile assalto in caso di partenza di Leao

Foto dell'autore

Il sogno di mercato del Milan si chiama Phil Foden con l’attaccante esterno inglese che potrebbe salutare il Manchester City durante l’estate valutando il trasferimento in un’altra big europea.

Foden in azione col Manchester City
Foden nel mirino del Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’addio di Pep Guardiola alla panchina del Manchester City potrebbe cambiare il destino di diversi giocatori a partire da Phil Foden con l’inglese che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e che potrebbe prendere in considerazione un trasferimento.

Secondo quanto affermato da Sportmediaset, una delle squadre interessate al cartellino del calciatore inglese sembra essere il Milan che potrebbe dare l’assalto alla punta nel caso in cui si dovesse concludere positivamente la cessione di Rafael Leao.

7750

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU