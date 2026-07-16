Kean, ora è ufficiale: è scaduta la clausola per acquistarlo a 62 milioni

Dopo una stagione difficile dal punto di vista fisico, Moise Kean è pronto a essere protagonista con Grosso con la clausola per acquistarlo a 62 milioni di euro che è ufficialmente scaduta e ora sarà necessario trattare con la Fiorentina.

Il 2025/2026 è stato avaro di soddisfazioni per Moise Kean con l’attaccante classe 2000 che non ha vissuto una delle sue migliori annate, riuscendo a incidere solamente in alcuni periodi della scorsa annata. La volontà del calciatore sembra essere quella di proseguire ancora in viola con Grosso che lo apprezza molto.

Nel frattempo è arrivata l’ufficialità della scadenza della clausola rescissoria del contratto di Kean da 62 milioni di euro. Dal 16 luglio, infatti, per acquistare Kean sarà necessario andare a trattare con la Fiorentina.