Addio Inter, giocherà con la Roma fino al 2029: ingaggio da 3,5 milioni

Tutto fatto per la firma con la società giallorossa: niente da fare per Marotta che ci ha provato fino alla fine.
L’Inter ha provato fino alla fine a prenderlo, ma Gianluca Mancini rimarrà alla Roma ancora a lungo. Il centrale della Nazionale italiana classe ’96 aveva un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma ora ha finalmente trovato l’accordo con la società giallorossa per il rinnovo.
Secondo le ultimissime indiscrezione di mercato, il suo procuratore Beppe Riso e la dirigenza capitolina avrebbero raggiunto l’accordo definitivo sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione in favore della Roma: Mancini percepirà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.
Una pessima notizia, dunque, per il presidente Marotta che si vedrà costretto a virare su nuovi obiettivi per rinforzare il reparto arretrato dell’Inter in vista del prossimo anno.