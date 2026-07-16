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Addio Inter, giocherà con la Roma fino al 2029: ingaggio da 3,5 milioni

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Tutto fatto per la firma con la società giallorossa: niente da fare per Marotta che ci ha provato fino alla fine. 

L’Inter ha provato fino alla fine a prenderlo, ma Gianluca Mancini rimarrà alla Roma ancora a lungo. Il centrale della Nazionale italiana classe ’96 aveva un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma ora ha finalmente trovato l’accordo con la società giallorossa per il rinnovo.

Gianluca Mancini
Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo le ultimissime indiscrezione di mercato, il suo procuratore Beppe Riso e la dirigenza capitolina avrebbero raggiunto l’accordo definitivo sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione in favore della Roma: Mancini percepirà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Una pessima notizia, dunque, per il presidente Marotta che si vedrà costretto a virare su nuovi obiettivi per rinforzare il reparto arretrato dell’Inter in vista del prossimo anno.

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