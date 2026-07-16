Si chiude l’era di Deschamps c.t. della Francia, il sostituto è stato già scelto

Con il Mondiale 2026 si chiude l’esperienza da c.t. della Francia di Didier Deschamps. Il suo sostituto è già pronto

“I giocatori sono annientati ma bisogna essere logici. E’ colpa nostra. Siamo stati inferiori sul piano tecnico“, con queste dichiarazioni Didier Deschamps ha commentato la deludente sconfitta della sua Francia nella semifinale del Mondiale 2026 contro lo Spagna.

Un 2-0 senza attenuanti quello incassato dai Blues cui ora non rimane che disputare la finale di consolazione per il terzo posto contro la perdente di Inghilterra-Argentina. Partita, quella in programma sabato 18 luglio, che decreterà la conclusione dell’esperienza da c.t. della Francia dello stesso Deschamps. Non si tratta di una decisione dovuta al risultato del Mondiale bensì di una scelta condivisa con la FFF già prima l’inizio del torneo.

A Deschamps subentrerà un’altra leggenda del calcio transalpino ovvero Zinedine Zidane, pronto a tornare in panchina dopo uno stop di cinque anni fa. Dopo la fine del secondo mandato al Real Madrid fino al 2021, Zizou è stato accostato a numerose squadre (PSG e Juve e su tutte) ma ha preferito attendere la chiamata della FFF per la quale è sempre stato la prima scelta come sostituto dell’attuale c.t.

Deschamps che è diventato c.t. della Francia nel 2012 subito dopo l’Europeo di quell’anno concluso dai transalpini ai quarti di finale. Subentrato al dimissionario Blanc, l’ex allenatore di Monaco, Juventus e Marsiglia chiude la sua esperienza con due trofei. Il primo è la Coppa del Mondo 2018 disputata in Russia che gli ha consentito di diventare insieme a Beckenbauer e Zagallo uno dei tre ex calciatori a vincere il Mondiale sia da giocatore che da c.t. L’altra è la Nations League 2021 ospitata dall’Italia.

Non sono mancate anche le delusioni per la Francia nei 14 anni con Deschamps in panchina. La prima a Euro 2016. Nel torneo ospitato in casa, i Blues arrivano in finale e perdono ai supplementari contro il Portogallo privo di Ronaldo infortunato. Agli Europei 2021, quelli vinti dall’Italia, la Francia si presenta da favorita ma esce sorprendentemente agli ottavi con la Svizzera. Ai Mondiali di Qatar 2022, Mbappé e compagni perdono la finale ai rigori con l’Argentina mentre agli Europei 2024 è proprio la Spagna a estrometterli in semifinale.

Un bilancio dunque in chiaroscuro per Deschamps ora pronto a tornare ad allenare un club dopo l’ultima esperienza con l’OM datata 2012. Toccherà a Zidane valorizzare al massimo il potenziale di una Nazionale fortissima destinata sempre al ruolo di favorita nelle competizioni che affronterà in futuro. La prima sarà la Nations League 2026-2027 al via da settembre. La Francia è inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Italia, Belgio e Turchia. L’esordio sarà contro i turchi allenati da Montella il prossimo 25 settembre in trasferta.