Napoli, vicinissimo l’arrivo di un talento argentino: le cifre

La società azzurra è sempre molto attiva sul mercato anche se la priorità rimane quella di sfoltire la rosa.
Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare. Il presidente De Laurentiis ha come priorità assoluta quella di sfoltire la rosa a disposizione del nuovo tecnico Max Allegri, ma intanto monitora con attenzione anche la situazione in entrata per cogliere eventuali occasioni d’oro.
Una di queste porta direttamente in Argentina e più precisamente in casa Boca Juniors, dove gioca Oscar Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 che ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026. Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli metterà sul piatto 10 milioni di dollari (poco meno di 9 milioni di euro) per convincere il Boca a liberare immediatamente il calciatore.
Zeballos, dal canto suo, ha già un accordo con il Napoli sulla base di un contratto di cinque anni da 1,3 milioni di euro netti a stagione a salire: l’affare, dunque, sembra ormai destinato a concretizzarsi già nei prossimi giorni.