Zaniolo-Juve, a breve un nuovo colloquio può cambiare il suo futuro

Il centrocampista di Massa classe ’99 potrebbe dire addio all’Udinese nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Viene da una buonissima stagione con la casacca dell’Udinese, ma la permanenza di Nicolò Zaniolo in bianconero appare sempre più in bilico. L’ex Roma ancora non si è visto nel ritiro friulano e le prossime ore si preannunciano incandescenti per capire quale sarà il suo futuro.

Zaniolo vuole un ingaggio più alto e – stando a quanto riferito da “Il Messaggero Veneto” – tra oggi e domani dovrebbe avere un nuovo colloquio con la dirigenza dell’Udinese per risolvere la questione. Le parti in causa potrebbero raggiungere l’accordo definitivo andando a rivedere i bonus che consentirebbero a Zaniolo di arrivare agli 1,8 milioni di euro a stagione richiesti.

Sullo sfondo, però, rimane vigile la Juventus che è pronta a inserirsi in caso di fumata grigia: attenzione, dunque, alla questione relativa al futuro di Zaniolo che potrebbe riservare altri colpi di scena.