Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Prendono Norton-Cuffy per 20 milioni: la destinazione

Foto dell'autore

Il laterale della nazionale under 21 inglese potrebbe cambiare maglia nel corso di questa estate, la situazione. 

In passato ci hanno provato anche Inter e Juventus, ma poi alla fine Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy è rimasto al Genoa. Questi, però, potrebbero essere davvero gli ultimi giorni del calciatore inglese in rossoblu visto che dall’Inghilterra continuano a mostrare un grandissimo interesse per il suo cartellino.

Brooke Norton-Cuffy
Milan su Norton-Cuffy (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi da ‘Il Secolo XIX’, Everton e Fulham sarebbero pronte a fare follie per il laterale londinese classe 2004: il Genoa e il tecnico Daniele De Rossi credono tantissimo nell’ex Millwall, ma la situazione potrebbe cambiare di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro. 

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e come sempre vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

7731

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU