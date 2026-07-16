Prendono Norton-Cuffy per 20 milioni: la destinazione

Il laterale della nazionale under 21 inglese potrebbe cambiare maglia nel corso di questa estate, la situazione.

In passato ci hanno provato anche Inter e Juventus, ma poi alla fine Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy è rimasto al Genoa. Questi, però, potrebbero essere davvero gli ultimi giorni del calciatore inglese in rossoblu visto che dall’Inghilterra continuano a mostrare un grandissimo interesse per il suo cartellino.

Secondo quanto riferito oggi da ‘Il Secolo XIX’, Everton e Fulham sarebbero pronte a fare follie per il laterale londinese classe 2004: il Genoa e il tecnico Daniele De Rossi credono tantissimo nell’ex Millwall, ma la situazione potrebbe cambiare di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e come sempre vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi giorni.