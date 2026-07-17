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Pulisic-Milan, i tifosi ora temono il peggio: cosa sta succedendo

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Il 27enne del club rossonero e della nazionale statunitense non vive un momento felicissimo, ecco la situazione. 

Non segna con il Milan dal 28 dicembre dello scorso anno ed è reduce da un Mondiale deludente con la casacca della Nazionale statunitense. Christian Pulisic vive un momento non felicissimo e ora anche il suo futuro potrebbe riservare grandi colpi di scena, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Pulisic in azione con la nazionale USA
Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il nuovo tecnico Amorim stravede per Pulisic e, non a caso, la dirigenza rossonera è da tempo al lavoro per prolungare il contratto del calciatore fino al 30 giugno 2030 ma – stando a quanto riferito oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – l’entourage dell’ex Chelsea non avrebbe fornito ancora risposte concrete in merito a questa questione.

La trattativa per il rinnovo, dunque, rimane al momento bloccata e se ne saprà sicuramente di più nelle prossime settimane: i tifosi del Milan, intanto, incrociano le dita e sperano di vedere Pulisic ancora a lungo in rossonero.

 

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