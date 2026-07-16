Modric può firmare per un anno: dove giocherà l’anno prossimo

Niente ritiro per il centrocampista della nazionale croata: la decisione lascia tutti senza parole, ecco i dettagli.

Altro che ritiro. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Luka Modric si appresta a disputare un’altra stagione da protagonista e quasi sicuramente lo farà ancora con la maglia del Milan. Una splendida notizia per il nuovo allenatore Amorim e per il popolo di fede rossonera.

Il centrocampista croato classe ’85 – secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato – si sarebbe infatti convinto a rimanere al Milan fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione e con grande attenzione ai bonus legati alle presenze e ai minuti giocati.

In caso di fumata bianca, Modric potrebbe raggiungere il resto dei compagni di squadra in Australia, dove il Diavolo a fine mese sarà impegnato in una tournée estiva. Ma ormai sembrano non esserci più dubbi: Modric-Milan, il matrimonio continua.