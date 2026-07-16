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Comuzzo in uscita dalla Fiorentina, spunta il Milan per il centrale viola | CM

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Dopo l’arrivo di Mario Gila il Milan ha necessità dell’arrivo di almeno un altro centrale per completare il reparto a disposizione di Ruben Amorim.

Pietro Comuzzo
Il Milan pensa a Comuzzo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Pietro Comuzzo, reduce da una stagione non semplice in viola, potrebbe cambiare maglia in estate non essendo una priorità per quello che riguarda la formazione di Fabio Grosso. Le qualità del calciatore classe 2005 non sono in dubbio, con il giovane che era riuscito ad entrare in pianta stabile nel giro della nazionale italiana quando sulla panchina c’era Luciano Spalletti.

Il Milan, che potrebbe salutare Tomori nelle prossime settimane, è alla ricerca di nuovi difensori con Comuzzo che potrebbe rappresentare una possibilità per la difesa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’idea dei rossoneri è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.

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