Juve e Milan su Gabriel Jesus: “Ecco la pretendente principale”

L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare l’Arsenal nelle prossime settimane

Nonostante i 6 gol e 2 assist collezionati in meno di mille minuti disputati in stagione, Gabriel Jesus, come era prevedibile dopo il grave infortunio al ginocchio, non è riuscito a convincere Carlo Ancelotti a dargli una chance per il Mondiale con il Brasile.

Finito già da mesi nella lista delle cessioni dell’Arsenal, l’attaccante brasiliano nelle ultime ore è stato nuovamente accostato a Juventus e Milan. Secondo TeamTalk, i due club italiani fanno parte di una schiera di ammiratori, che comprenderebbe anche Atletico Madrid, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe.

I Gunners hanno già fissato il prezzo e chiedono 20 milioni di sterline, anche leggermente trattabili, per lasciar partire l’ex Manchester City, che non ha del tutto chiuso le porte nemmeno ad un ritorno in patria, dove piace a Flamengo e Palmeiras.

Stando al sito inglese sopra citato, il club milanista sarebbe in questo momento uno dei candidati principali, se non il principale, al tesseramento del 29enne di Sao Paulo.