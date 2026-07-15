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Ndour-Juve, altro incredibile annuncio: tutti i dettagli

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Il centrocampista della Fiorentina è sicuramente uno dei pezzi pregiati in questa sessione estiva di calciomercato. 

Ha appena 21 anni, viene da una super stagione con la casacca della Fiorentina e non a caso il nome di Cher Ndour è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini italiane ed europee. Adesso il classe 2004 originario di Brescia svela un clamoroso retroscena che riguarda il suo passato e la Juventus.

Ndour esulta con la maglia della Fiorentina
Ndour (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco quanto ammesso infatti da Ndour nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mancato trasferimento alla Juve a 13 anni? Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto rimanere all’Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. Ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. Successivamente, mi sono tolto la soddisfazione di battere la Juve ai rigori in semifinale di Youth League col Benfica e di segnare quest’anno allo Stadium“.

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