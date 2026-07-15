Juventus e Fiorentina sono al lavoro ad uno scambio di mercato con i due club che potrebbero assicurarsi l’uno un esubero dell’altro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i bianconeri avrebbero messo nel mirino Pietro Comuzzo, difensore che appare in uscita dalla Fiorentina e che piace molto a Luciano Spalletti, tanto che l’attuale allenatore bianconero lo aveva convocato in più di un’occasione quando era alla guida della nazionale.

I viola hanno da tempo messo nel mirino Joao Mario (come anticipato dalla nostra redazione) con il portoghese che, tornato dal prestito al Bologna, non appare nei piani di Spalletti per questa stagione. Tra i due c’è una forte differenza nella valutazione dei cartellini con il cartellino di Comuzzo che viene stimato attorno ai 25 milioni di euro, mentre quello di Joao Mario circa 10 milioni dalla Juventus.

Possibile che i due affari possano concludersi sulla base di prestiti con diritti di riscatto con ogni tipo di discorso relativo all’acquisto a titolo definitivo che verrebbe rinviato alla prossima estate.