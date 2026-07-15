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Juve, Spalletti è stato accontentato: nuovo acquisto

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Colpo di scena in casa bianconera in queste ore: arriva una figura molto vicina all’allenatore di Certaldo. 

Il calciomercato estivo è fermo all’acquisto di Jeff Ekhator e deve ancora entrare nel vivo, ma intanto la Juventus si appresta ad abbracciare un nuovo volto. Si tratta di Simone Beccaccioli, di professione match analyst e collaboratore tecnico, che ha già lavorato con Luciano Spalletti al Napoli vincendo lo scudetto nella stagione 2022/2023.

Luciano Spalletti sorride beffardo
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore il giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti, secondo cui sarebbe ormai tutto fatto per l’arrivo di Beccaccioli alla Continassa.

Ora si attendono le prime mosse dell’amministratore delegato Carnevali, che lavora per regalare a Spalletti un nuovo portiere (Dibu Martinez o Vicario), un nuovo difensore (Lucumi, Stones o Kim) e un nuovo attaccante (Kolo Muani o Balogun). Sono ore caldissime in casa Juve per quel che concerne il mercato e vi terremo come sempre aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

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