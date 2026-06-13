Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Joao Mario nel mirino della Fiorentina, pronta l’offerta alla Juventus | CM

Foto dell'autore

Joao Mario potrebbe cambiare di nuovo maglia in Serie A in vista della prossima stagione con il terzino portoghese che è finito nel mirino della Fiorentina.

Joao Mario
Joao Mario finisce nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passato al Bologna durante lo scorso calciomercato invernale, il terzino portoghese ha fatto molto bene agli ordini di Vincenzo Italiano, ma ora è pronto a tornare in bianconero in estate non essendoci un diritto di riscatto in favore dei rossoblu.

Luciano Spalletti non appare intenzionato a trattenerlo in rosa dopo avergli dato pochissimo spazio nei mesi passati insieme alla Juventus. Per il laterale, quindi, si aprono le porte ad un nuovo trasferimento con la Fiorentina molto interessata al suo cartellino, come affermato già in passato da Calciomercato.it.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta per provare a convincere la Juventus a lasciar partire il giocatore. L’intenzione è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto, mettendo sul piatto 7 milioni di euro in vista dell’estate del 2027.

4945

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU