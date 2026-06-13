Joao Mario nel mirino della Fiorentina, pronta l’offerta alla Juventus | CM

Joao Mario potrebbe cambiare di nuovo maglia in Serie A in vista della prossima stagione con il terzino portoghese che è finito nel mirino della Fiorentina.
Passato al Bologna durante lo scorso calciomercato invernale, il terzino portoghese ha fatto molto bene agli ordini di Vincenzo Italiano, ma ora è pronto a tornare in bianconero in estate non essendoci un diritto di riscatto in favore dei rossoblu.
Luciano Spalletti non appare intenzionato a trattenerlo in rosa dopo avergli dato pochissimo spazio nei mesi passati insieme alla Juventus. Per il laterale, quindi, si aprono le porte ad un nuovo trasferimento con la Fiorentina molto interessata al suo cartellino, come affermato già in passato da Calciomercato.it.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta per provare a convincere la Juventus a lasciar partire il giocatore. L’intenzione è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto, mettendo sul piatto 7 milioni di euro in vista dell’estate del 2027.