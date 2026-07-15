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Highlights Inghilterra-Argentina, la decide Lautaro Martinez su assist di Messi: video gol e tabellino della semifinale

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Argentina e Inghilterra si sono affrontate nella seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ecco cosa è successo ad Atlanta 

Ventiquattro anni dopo, l’Inghilterra e l’Argentina si ritrovano contro in un Mondiale. La posta in palio è elevatissima ovvero la finale di domenica 19 luglio contro la Spagna, vincitrice ieri per 2-0 contro la Francia.

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Highlights Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez regala la finale alla Seleccion: video gol e tabellino della semifinale – calciomercato.it (foto Ansa)

Una sfida sempre sentitissima quella fra queste due nazionali, la cui rivalità ha anche motivazioni extra calcistiche. Emblematico quanto avvenuto durante i due inni nazionali con le tifoserie che hanno fischiato sonoramente quello degli avversari. In campo, il primo tempo ha offerto pochissimo.

Tra falli ripetuti, risse, spintoni, quello che si è visto non è stato certo uno spettacolo degno di una semifinale di un Mondiale. Zero le occasioni da gol create con un emblematico 0.03 per parte negli expected gol. Altrettanto sorprendete il dato sugli ammoniti vista la mole di falli commessi con i soli Anderson e Lisandro Martinez sanzionati con il giallo dall’arbitro statunitense Elfath.

Inghilterra-Argentina, il secondo tempo della semifinale

La ripresa si apre con la prima parata del match. E’ Pickford a respingere una conclusione angolata di Alvarez in area di rigore. Al 55′, l’Inghilterra passa in vantaggio. Palla a Rogers sulla fascia destra e cross che taglia tutta l’area di rigore. Un disattento Molina non si accorge della presenza di Gordon che lo anticipa e batte Martinez da distanza ravvicinata.

Sotto 1-0, l’Argentina si riversa nella metà campo avversaria ma gli sbarramenti difensivi degli inglesi reggono bene l’urto della Seleccion che aumenta il proprio potenziale con l’ingresso in campo di Nico Gonzalez al posto di Paredes. E’ proprio l’ex attaccante di Juventus e Fiorentina a impegnare Pickford con un colpo di testa (su assist) nei pressi dell’area piccola che il portiere inglese respinge con un guizzo provvidenziale.

La stessa azione si ripete poco dopo. Stavolta però il colpo di testa di Mac Allister impatta sul palo con Pickford battuto. E’ il preludio alla rimonta pazzesca dei campioni del mondo in carica. All’85’ Enzo Fernandez batte Pickford con un tiro da fuori area. Al 92′ poi Lautaro Martinez, appena entrato, insacca di testa a porta vuota dopo un altro palo colpito da Mac Allister. Su entrambi i gol decisivo l’assist di un Messi impagabile.

A cinque minuti dal traguardo, l’Inghilterra si ritrova sotto 2-1. Non è stata per nulla efficace la tattica degli inglesi che hanno deciso di arretrare il baricentro e difendersi esclusivamente dopo il vantaggio di Gordon. Nei minuti di recupero, l’Inghilterra non crea nulla.

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L’Argentina trionfa 2-1 come all’Azteca nel 1986 e si guadagna la seconda finale consecutiva ai Mondiali. Domenica 19 luglio affronterà la Spagna. Per l’Inghilterra, invece, ci sarà la finale per il terzo posto con la Francia. Un epilogo non senza rimpianti.

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