Ribaltone Inter: colpo di scena per l’esubero Pavard | CM

L’apertura di Chivu sul futuro del difensore francese: rimane in bilico la permanenza in maglia nerazzurra

“È un giocatore nostro: vedremo come lavorerà sul campo e poi prenderemo una decisione”. Queste le parole di Cristian Chivu nell’ultima conferenza stampa in merito al futuro di Benjamin Pavard.

Il francese si è presentato da esubero di lusso ad Appiano Gentile per il raduno dell’Inter, che nelle ultime settimane lo ha messo nuovamente sul mercato dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia. Il club dei Ligue 1 non lo ha riscattato per 15 milioni, con il difensore che è quindi tornato a disposizione di Chivu.

Pavard (sotto contratto fino al 2028) resta in uscita, ma la situazione potrebbe cambiare dopo l’apertura del tecnico e della dirigenza per il classe ’96.

Calciomercato Inter, c’è uno spiraglio sul futuro di Pavard

A decidere sarà il campo come sottolineato da Chivu, ma anche da come evolverà il mercato per la società campione d’Italia.

L’Inter è a caccia di due profili per completare il reparto arretrato dopo gli addii di Acerbi e De Vrij, ma a sorpresa potrebbe decidere di confermare Pavard rispetto alle previsioni iniziali. I dirigenti di Viale della Liberazione valutano circa 12 milioni di euro il cartellino del difensore francese e puntano alla cessione a titolo definitivo (senza un nuovo prestito quindi) come appreso da Calciomercato.it.

In mancanza di offerte soddisfacenti, però, l’Inter potrebbe cambiare idea e mettere Pavard a disposizione di Chivu per la prossima stagione. L’ex Bayern Monaco deve ricucire il rapporto con alcuni senatori dello spogliatoio e l’oneroso l’ingaggio da 5 milioni netti è un aspetto che fa comunque propendere per il divorzio.