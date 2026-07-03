Inter, blitz Pastorello per due esuberi! Retroscena Tzolakis in porta | VIDEO CM

Il noto agente ha incontrato questa mattina la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione: gli ultimi sviluppi

Giornata di call, incontri e valutazioni anche oggi nella sede di Viale della Liberazione. L’Inter accelera sul mercato per accontentare Chivu e rinforzare ulteriormente la rosa nerazzurra dopo il ‘Double’ conquistato nell’ultima stagione.

Nel frattempo il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin lavorano anche sulle uscite, con Pavard e Asllani ad esempio che sono fuori dai piani della dirigenza interista. Anche Chivu ha dato il suo assenso alla cessione definitiva dei due esuberi, che sono ritornati dai prestiti rispettivamente al Marsiglia e al Besiktas.

L’Inter continua a cercare una sistemazione sia per Pavard che per Asllani, con l’agente Federico Pastorello in ‘soccorso’ della società nerazzurra.

Calciomercato Inter, Pavard e Asllani fuori dai piani: ipotesi Arabia Saudita

Blitz questa mattina del noto agente nella sede di Viale della Liberazione, nel ruolo di intermediario per sistemare la situazione relativa ai due giocatori come appreso da Calciomercato.it. L’Inter ha chiesto aiuto a Pastorello per piazzare Pavard e Asllani, che hanno una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro. L’Arabia Saudita, in questo scenario, può essere una possibilità sia per il difensore transalpino che per il centrocampista albanese.

Inoltre, retroscena tra i pali: Pastorello nelle scorse settimane aveva proposto Tzolakis, 23enne portiere greco in forza all’Olympiacos. L’Inter successivamente ha deciso invece di puntare sulla coppia Martinez-Provedel, con l’ormai ex Lazio che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.