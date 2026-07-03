Leao-Milan, addio da oltre 60 milioni: c’è la svolta

Arrivano altri aggiornamenti importanti sul futuro dell’attaccante della nazionale portoghese, tutti i dettagli.

Prima la traversa con una splendida conclusione a giro, poi l’assist decisivo per il nuovo centravanti del Milan ovvero Goncalo Ramos. Nella notte, Leao ha disputato una gara sontuosa contro la Croazia trascinando il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. E ora arrivano importanti aggiornamenti anche sul suo futuro.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’, in queste ore ci sarebbe stato un nuovo contratto tra il Milan e l’agente di Leao: l’obiettivo è quello di trovare al più presto una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

La sensazione è che l’avventura del calciatore nel capoluogo meneghino sia giunta ormai al capolinea anche perché gli estimatori non mancano (Tottenham in prima fila): il Milan, però, non concederà sconti e prenderà in considerazione la cessione del 27enne di Almada solo per una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro. Come andrà a finire?