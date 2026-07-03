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Inter, sta per arrivare il sostituto di Dumfries: affare da 25 milioni

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Proseguono i grandi movimenti in casa nerazzurra per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. 

Dopo aver perso Palestra (che si è trasferito al Chelsea), l’Inter è sempre al lavoro per prendere un nuovo esterno destro al posto di Dumfries. La società nerazzurra segue con attenzione diversi profili, ma ad oggi la trattativa più calda è senza ombra di dubbio quella che porta ad Anan Khalaili, classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise e della Nazionale israeliana.

Inter, Cambiaso e Gatti non interessano
Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter ha già raggiunto l’accordo col calciatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 con un ingaggio da quasi 2 milioni di euro netti a stagione, resta ora da convincere l’Union Saint-Gilloise.

La compagine belga chiede 25 milioni più bonus, mentre il presidente Marotta mette sul piatto la stessa cifra ma comprensiva di bonus: la distanza tra le parti è ormai minima e la fumata bianca appare sempre più vicina. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, sarà Khalaili il nuovo esterno destro dell’Inter per la stagione 2026/2027.

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