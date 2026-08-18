Curtis Jones si avvicina all’Inter, può arrivare anche senza cessioni

Curtis Jones è l’obiettivo principale dell’Inter per quello che riguarda il centrocampo con l’inglese che potrebbe arrivare in nerazzurro anche senza altre cessioni.
La Roma ha frenato in queste ore per Luis Henrique, ma la decisione dei giallorossi potrebbe non influenzare il mercato in entrata dell’Inter, convinta di andare a chiudere il colpo Curtis Jones.
Il centrocampista del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri per quello che riguarda il mercato con l’Inter che potrebbe chiudere anche se non dovessero arrivare partenze. La richiesta degli inglesi è di circa 40 milioni di euro, ma attorno ai 35 si potrebbe trovare la quadra.