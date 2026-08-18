Juventus, è tempo di cessioni: tre calciatori pronti a salutare Spalletti

Dopo aver sistemato la difesa e la porta con Lucumì e Vicario, la Juventus è al lavoro sulle cessioni con i bianconeri pronti a salutare tre calciatori presenti in rosa.

Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio e Daniele Rugani non rientrano nei piani dei bianconeri che stanno lavorando per trovare una sistemazione ai tre. Cessioni necessarie per fare cassa e liberare posti in rosa in vista di nuovi, possibili acquisti.

L’obiettivo della Juventus è anche quello di abbassare il monte ingaggi per permettere poi, alla fine di agosto, di chiudere importanti colpi in entrata.