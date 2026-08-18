Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, è tempo di cessioni: tre calciatori pronti a salutare Spalletti

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Dopo aver sistemato la difesa e la porta con Lucumì e Vicario, la Juventus è al lavoro sulle cessioni con i bianconeri pronti a salutare tre calciatori presenti in rosa.

Spalletti
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio e Daniele Rugani non rientrano nei piani dei bianconeri che stanno lavorando per trovare una sistemazione ai tre. Cessioni necessarie per fare cassa e liberare posti in rosa in vista di nuovi, possibili acquisti.

L’obiettivo della Juventus è anche quello di abbassare il monte ingaggi per permettere poi, alla fine di agosto, di chiudere importanti colpi in entrata.

10151

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU