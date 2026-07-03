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Juve, ok di Spalletti alla cessione di Bremer: cifre e dettagli

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Il centrale brasiliano può salutare definitivamente la Vecchia Signora nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. 

La Juventus deve assolutamente fare cassa prima di concentrarsi sul calciomercato in entrata e, ad oggi, uno dei principali indiziati a fare le valigie è Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è considerato un top assoluto nel suo ruolo, ma Luciano Spalletti vorrebbe un calciatore più abile in fase di impostazione e non si opporrebbe assolutamente alla partenza dell’ex Torino.

Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio per questo motivo – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – Bremer potrebbe presto salutare la compagnia: occhio soprattutto al Bayern Monaco che cerca un centrale proprio con le caratteristiche del 29enne nato a Itapitanga.

La Juve valuta Bremer almeno 40 milioni di euro e non prenderà in considerazione offerte inferiori a questa cifra: seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato in casa Juve e vi terremo sicuramente aggiornati.

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