Milan forte su Gila, contatti avviati: la situazione

Il club rossonero è pronto a tutto pur di portare il difensore spagnolo della Lazio nel capoluogo meneghino.
Il Milan si gode l’ultimo acquisto Gonçalo Ramos, in gol nella notte nella sfida Mondiale tra Portogallo e Croazia, e lavora per mettere a segno un altro super colpo in entrata. I rossoneri, infatti, si sono inseriti in queste ore nella corsa a Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 di proprietà della Lazio.
Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui proprio la dirigenza rossonera avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore originario di Barcellona: il Milan punta a bruciare la concorrenza del Napoli e a portare immediatamente Gila nel capoluogo meneghino per sistemare il pacchetto arretrato.
La Lazio continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per il cartellino dell’ex Real Madrid che, in ogni caso, appare sempre più vicino all’addio alla compagine biancoceleste.