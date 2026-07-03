Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è ancora tutto da scrivere con il classe 2000 che sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce in vista della prossima stagione.
L’attaccante della nazionale italiana, secondo quanto affermato da Fotomac, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, squadra turca pronta a presentare una super offerta per l’ex giocatore della Juventus. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla punta e sui movimenti di mercato in Serie A.
Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, e Fabio Paratici, direttore sportivo dei viola, vorrebbero trattenere il giocatore ancora un anno con la speranza che possa vivere una stagione da protagonista e rialzare di nuovo il suo valore.