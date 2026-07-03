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Kean nel mirino del Fenerbahce, pronta la super offerta alla Fiorentina

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Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è ancora tutto da scrivere con il classe 2000 che sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce in vista della prossima stagione.

Moise Kean
Svolta sul futuro di Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante della nazionale italiana, secondo quanto affermato da Fotomac, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, squadra turca pronta a presentare una super offerta per l’ex giocatore della Juventus. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla punta e sui movimenti di mercato in Serie A.

Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, e Fabio Paratici, direttore sportivo dei viola, vorrebbero trattenere il giocatore ancora un anno con la speranza che possa vivere una stagione da protagonista e rialzare di nuovo il suo valore.

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