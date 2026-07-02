Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Doppia pista in Serie A per Chukwueze: Fiorentina e Bologna sul nigeriano | CM

Foto dell'autore

Samuel Chukwueze ha vissuto la scorsa stagione al Fulham che ha deciso di non riscattare il cartellino del nigeriano, tornato quindi al Milan e pronto a mettersi a disposizione di Amorim per il ritiro.

Samuel Chukwueze
Il Milan potrebbe cedere Chukwueze in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il nigeriano fa gola a diverse squadre con il Trabzonspor che si è fatto avanti, ma che al momento non ha incontrato il gradimento del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero anche due piste italiane per il classe 1999 che prima, però, vuole capire se potrà trovare spazio all’interno del nuovo Milan di Amorim.

Il Bologna, che già aveva pensato a Chukwueze in passato, potrebbe fare un nuovo tentativo nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per il rinnovo di Orsolini. La Fiorentina vuole regalare più di un esterno offensivo a Fabio Grosso e Chukwueze fa parte della lista di Paratici, pronto a fare un tentativo col Milan a fine agosto nel caso in cui non dovesse trovare una sistemazione prima.

6449

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU