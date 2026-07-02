Samuel Chukwueze ha vissuto la scorsa stagione al Fulham che ha deciso di non riscattare il cartellino del nigeriano, tornato quindi al Milan e pronto a mettersi a disposizione di Amorim per il ritiro.

Il nigeriano fa gola a diverse squadre con il Trabzonspor che si è fatto avanti, ma che al momento non ha incontrato il gradimento del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero anche due piste italiane per il classe 1999 che prima, però, vuole capire se potrà trovare spazio all’interno del nuovo Milan di Amorim.

Il Bologna, che già aveva pensato a Chukwueze in passato, potrebbe fare un nuovo tentativo nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per il rinnovo di Orsolini. La Fiorentina vuole regalare più di un esterno offensivo a Fabio Grosso e Chukwueze fa parte della lista di Paratici, pronto a fare un tentativo col Milan a fine agosto nel caso in cui non dovesse trovare una sistemazione prima.