Mondiali 2026, i risultati dei sedicesimi di finale con il tabellone degli ottavi aggiornato: Kane salva l’Inghilterra, il Belgio rimonta il Senegal

La conclusione della fase a gironi ha decretato le 32 qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Ecco tutti gli accoppiamenti con i possibili incroci agli ottavi di finale

Algeria e Austria sono state le ultime due nazionali a qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, primo turno della fase a eliminazione diretta al quale si sono qualificate le prime due classificate di ogni gironi e le otto migliori terze.

Pazzesco il risultato delle compagini africane con otto qualificate ovvero Marocco, la stessa Algeria, Costa d’Avorio, Egitto, la debuttante Capo Verde, il Congo (la migliore tra le terze), il Sudafrica e il Senegal che ha rimediato allo sconfitte con Francia e Senegal con il 5-0 all’Iraq nell’ultimo match del girone. Se si escludono Uruguay e Turchia, sono approdate ai sedicesimi tutte le compagini per le quali era stata pronosticata la qualificazione.

I vari piazzamenti, tuttavia, hanno prodotto accoppiamenti davvero interessanti già in questa fase del torneo. Tra i sedici match in programma spiccano Marocco-Olanda e Portogallo-Croazia. Interessante il confronto tra il Brasile e il mai domo Giappone. La Francia, vincitrice di tutte le partite nel girone come nel vittorioso Mondiale del ’98, se la vedrà con la Svezia. Per l’Argentina, campione in carica, c’è la sorprendente Capo Verde, debuttante nella fase a eliminazione diretta del Mondiale insieme a Egitto, Sudafrica, Congo, Canada e Bosnia.

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si disputeranno tra domenica 28 giugno e la nottata tra venerdì 4 e sabato 5 luglio. Di seguito il calendario degli incontri:

Domenica 28 giugno

Canada-Sudafrica: 1-0

[90+1 Eustaquio]

Lunedì 29 giugno

Brasile-Giappone: 1-2 VIDEO HIGHLIGHTS

[29′ Sano (G); 56′ Casemiro (B); 90+5 Gabriel Martinelli (B)]

Germania – Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.)

[42′ Enciso (P); 54′ Havertz (G)]

Martedì 30 giugno

Olanda-Marocco: 1-1 (2-3 d.c.r.)

[72′ Gakpo (O); 90+1 Diop (M)]

Costa D’Avorio – Norvegia: 1-2

[39′ Nusa (N); 74′ Diallo (CIV); 85′ Haaland (N)]

Francia-Svezia: 3-0

[45′ Mbappe; 53′ Barcola; 74’Mbappe]

Mercoledì 1 luglio

Messico – Ecuador: 2-0

[22′ Quinones; 31′ Jimenez]

Inghilterra- Repubblica Democratica del Congo: 2-1

[6′ Cipanga (C); 74′, 87′ Kane (I)]

Belgio – Senegal: 3-2 d.t.s

[25′ Diarra (S); 51′ Sarr (S); 86′ Lukaku (B); 89′ Tielemans (B); 120+5 Tielemans rig. (B)]

Giovedì 2 luglio

USA – Bosnia Erzegovina (ore 2; San Francisco) [81]

Spagna – Austria (ore 22; Los Angeles) [84]



Venerdì 3 luglio

Portogallo-Croazia (ore 1; Toronto) [83]

Svizzera – Algeria (ore 5; Vancouver) [85]

Australia – Egitto (ore 20; Dallas) [88]



Sabato 4 luglio

Argentina – Capo Verde (ore 24; Miami) [86]

Colombia-Ghana (ore 3.30; Kansas City) [87]

Questo il tabellone con gli accoppiamenti agli ottavi di finale

Canada – Marocco

Paraguay – Francia

Brasile – Norvegia

Messico – Inghilterra

Vincente 83 – Vincente 84

Vincente 81 – Vincente 82

Vincente 86 – Vincente 88

Vincente 85 – Vincente 87

Tutte le partite dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 andranno in onda, in streaming, su DAZN tramite l’applicazione o il sito dell’emittente. Questi sei match Sudafrica-Canada; Giappone-Brasile; Francia-Svezia; Spagna-Austria; Belgio-Senegal e Australia-Egitto saranno visibili gratuitamente su RAI 1 e in streaming su RaiPlay.