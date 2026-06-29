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Highlights Brasile-Giappone, i gol e la sintesi del match dei sedicesimi di finale (Video)

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Brasile-Giappone si sono sfidate nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Ecco come è andata a Houston

Le indiscrezioni della vigilia trovano conferma nelle formazioni titolari di Brasile e Giappone che si sfidano a Houston per un posto agli ottavi di finale del Mondiale 2026.

calciatori Brasile
Highlights Brasile-Giappone, i gol e la sintesi del match dei sedicesimi di finale (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Ancelotti si affida a Rayan, Paquetà e Vinicius a supporto di Matheus Cunha mentre il Giappone di Moriyasu non rinuncia ai tre attaccanti Maeda, Ito e Ueda. Primo tempo senza sussulti per la Seleçao. Manovra involuta e nessuna occasione da gol per gli uomini di Ancelotti che si fanno imbrigliare da un Giappone letale nel punire gli avversari al 29′ con la discesa di Sano che supera la mediana e conclude da fuori area battendo Allison. Lo 0-1 non scuote i brasiliani che chiudono la prima frazione senza impensierire Suzuki.

Il portiere del Parma è decisamente più impegnato a inizio ripresa quando si assiste a un vero e proprio arrembaggio del Brasile. Si comincia con il colpo di testa da distanza ravvicinata di Cunha che precede un’altra incornata, quella di Camesiro la cui deviazione impatta incredibilmente sul volto di Tomiyasu appostato sulla linea di porta.

L’appuntamento con il gol del pari del Brasile è solo rimandato. Al 56′, è lo stesso Casemiro a farsi trovare pronto sul secondo palo sul cross di Gabriel. Stavolta, Suzuki non può nulla sul potente colpo di testa del centrocampista verdeoro che porta i suoi sull’1-1. Passano due minuti e Vinicius va a un passo dal raddoppio. L’attaccante del Real supera Tomiyasu in corsa, entra in area e conclude d’esterno verso l’angolino. Provvidenziale l’intervento di Suzuki che devia leggermente il pallone, la cui traiettoria finisce sul palo.

Dopo l’occasione di Vinicius, il furore del Brasile si acquieta e la partita procede in grande equilibrio fino ai sei minuti di recupero concessi da Mariani. Quando tutto sembra pronto per i supplementari, Tanaka perde palla nei pressi del limite dell’area di rigore, Bruno Guimaraes ne approfitta, assist per Gabriel Martinelli e gol di quest’ultimo con la palla che tocca il palo e si deposita in rete al 95′. Esplode la gioia dei tifosi brasiliani sugli spalti.

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E’ il gol del 2-1, quello della vittoria che porta il Brasile a disputare il suo ennesimo ottavo di finale in un Mondiale contro la qualificata del confronto tra Costa D’Avorio e Norvegia in programma martedì 30 giugno alle 19.

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