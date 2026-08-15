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Juve, Spalletti lo fa fuori: cessione in prestito secco

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Bianconeri molto attivi anche in uscita: ci siamo ormai per una nuova cessione, ecco cosa sta succedendo. 

Era arrivato il 18 luglio 2024 dall’Hellas Verona per 11 milioni di euro più 2 di bonus, ma Juan Cabal ha deluso le aspettative e si appresta a salutare la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 25enne colombiano ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti e, dopo l’arrivo di Lucumi, potrebbe avere ancora meno spazio a disposizione.

Juan Cabal con la maglia della Juve
Cabal (Ansafoto) – Calciomercato.it

Cabal piace tantissimo al Bologna e la Juve starebbe trattando con i felsinei proprio il prestito annuale del difensore originario di Cali: i rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra l’affare Lucumi, e alla fine l’operazione potrebbe concretizzarsi senza troppi problemi.

Cabal, dunque, si appresta a salutare la Juve e a ripartire con la casacca del Bologna: seguiremo con attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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