Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, Leao cambia squadra per 40 milioni: c’è l’ok di Amorim

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Le strade del centravanti portoghese e del club rossonero sembrano ormai destinate a separarsi, le ultime. 

Nel Milan 2026/2027 potrebbe davvero non esserci posto per Rafa Leao. Il centravanti portoghese negli ultimi giorni si è riavvicinato a tecnico e compagni di squadra, ma Amorim avrebbe ormai deciso di dare l’ok alla sua eventuale cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Grafica Leao Milan
Leao (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’allenatore portoghese avrebbe già comunicato la sua decisione definitiva alla società e Leao potrebbe fare le valigie per una cifra nettamente inferiore rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane, ovvero 40 milioni di euro.

Grandi manovre, dunque, in casa Milan in vista del prossimo anno: dopo Tomori, Fofana e Nkunku, anche Leao sembra ormai destinato a salutare la compagnia e a provare una nuova esperienza con una maglia diversa da quella rossonera.

9917

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU