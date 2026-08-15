Milan, Leao cambia squadra per 40 milioni: c’è l’ok di Amorim

Le strade del centravanti portoghese e del club rossonero sembrano ormai destinate a separarsi, le ultime.

Nel Milan 2026/2027 potrebbe davvero non esserci posto per Rafa Leao. Il centravanti portoghese negli ultimi giorni si è riavvicinato a tecnico e compagni di squadra, ma Amorim avrebbe ormai deciso di dare l’ok alla sua eventuale cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’allenatore portoghese avrebbe già comunicato la sua decisione definitiva alla società e Leao potrebbe fare le valigie per una cifra nettamente inferiore rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane, ovvero 40 milioni di euro.

Grandi manovre, dunque, in casa Milan in vista del prossimo anno: dopo Tomori, Fofana e Nkunku, anche Leao sembra ormai destinato a salutare la compagnia e a provare una nuova esperienza con una maglia diversa da quella rossonera.