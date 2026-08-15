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Milan, altro addio: c’è il comunicato ufficiale

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Grandi movimenti in casa rossonera in vista del prossimo anno, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Milan letteralmente scatenato sul mercato in queste ore, soprattutto per quel che riguarda le operazioni in uscita. Il tecnico Amorim ha ufficialmente escluso dai piani futuro Tomori, Fofana e Nkunku, ma intanto c’è da registrare un’altra importantissima cessione.

Zachary Athekame
Athekame (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del Diavolo: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all’Olympique Lyonnais. Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva“.

Resta da capire anche quale sarà il futuro di Leao, che appare sempre più vicino all’addio e che alla fine potrebbe cambiare maglia per 40 milioni di euro. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

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