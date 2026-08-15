Milan, Arteta apre alla partenza di Nwaneri: si aprono le porte per i rossoneri

Ethan Nwaneri è un obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione con l’esterno offensivo che viene valutato dall’Arsenal più di 40 milioni di euro.

Il Milan si sarebbe già fatto avanti per il giovane inglese, ricevendo però un secco no da parte dell’Arsenal che, per meno di 40 milioni di euro, non prenderà in considerazione le offerte per il ragazzo.

L’allenatore dei campioni in carica della Premier League, Arteta, ha affermato che vorrebbe tenere il ragazzo in rosa ma che, al tempo stesso, va capito quale sia la scelta migliore per lui e per aumentare il minutaggio. Una possibilità per i rossoneri che potrebbero entrare in corsa anche se la concorrenza è tanta.