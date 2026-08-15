Napoli, nuova offerta per Anguissa: la decisione definitiva

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista camerunese classe ’95, ecco le ultimissime.

Tra i calciatori chiave del Napoli figura sicuramente André-Frank Zambo Anguissa che anche l’anno scorso ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del club azzurro. Si è parlato a lungo di un suo possibile addio nel corso di questa estate e ora arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro del 30enne nato a Yaoundé.

Secondo quanto riferito oggi da ‘Il Mattino’, il Sunderland in queste ore si sarebbe rifatto sotto per il cartellino del calciatore ma Max Allegri avrebbe consigliato alla società di rispedire al mittente l’offerta e di tenersi stretto Anguissa.

Il futuro dell’ex Fulham, dunque, sarà ancora a tinte azzurra: una splendida notizia per Allegri e per tutti i tifosi del Napoli.