Nuova idea in casa Fiorentina: Estupinan in prestito dal Milan | CM

Pervis Estupinan potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni non rientrando nei piani del Milan con l’esterno sinistro che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina.

Alla ricerca di un laterale sinistro per la stagione che sta per iniziare, la Fiorentina starebbe valutando diversi nomi da regalare a Fabio Grosso. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbe anche quello di Pervis Estupinan, laterale che ha vissuto una stagione con più bassi che alti in casa rossonera.

Bloccata la sua cessione all’Aston Villa per valutarne al meglio le potenzialità agli ordini di Amorim, l’ex Brighton appare destinato a salutare entro la fine di agosto e la Fiorentina potrebbe diventare una soluzione. Al momento non sarebbe ancora partita una vera e propria trattativa, ma potrebbe esserci un’accelerazione già all’inizio della prossima settimana.