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Napoli, affare fatto: si chiude per oltre 30 milioni di euro

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Azzurri letteralmente scatenati in vista della prossima stagione, c’è un nuovo rinforzo per Massimiliano Allegri.

Napoli caldissimo sul mercato in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha definito in queste ore una nuova operazione in entrata e consegnato al tecnico Max Allegri un rinforzo davvero importante in difesa.

Badiashile durante una partita
Badiashile (Ansa) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza azzurra avrebbe infatti raggiunto un’intesa di massima col Chelsea per il trasferimento in Italia di Benoit Badiashile, centrale francese di origini congolesi classe 2001.

L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni, 1 milioni di bonus e clausola di opzione d’acquisto a 27 milioni. Napoli, dunque, letteralmente scatenato in queste ore sul mercato.

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