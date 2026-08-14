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Inter, Frattesi vola a Roma dopo ore turbolente: lo aspetta la Lazio | CM

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La Lega Serie A aveva bloccato l’operazione, prima del via libera definitivo per il trasferimento in biancoceleste del centrocampista

Qualche ora col fiato sospeso, poi il definitivo via libera. Ore movimentate per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio, con la Lega Serie A che questa mattina aveva congelato temporaneamente la cessione dall’Inter del centrocampista italiano.

Inter, Frattesi alla Lazio
Davide Frattesi a Linate – Foto Calciomercato.it

Gli indici finanziari e il mercato a saldo zero della società biancoceleste avevano infatti bloccato l’operazione. Inter e Lazio così hanno trovato un’altra soluzione e cambiato formula: il giocatore sbarca a Formello in prestito oneroso (5 milioni), con diritto di riscatto (e non obbligo) fissato a 10 milioni di euro. Inoltre, il club nerazzurro avrà una percentuale del 50% sulla futura rivendita. 

Calciomercato Inter, via libera per Frattesi: visite e firma con la Lazio

Frattesi in principio sarebbe dovuto decollare questa mattina alle 11.30 dall’aeroporto di Linate, con la partenza successivamente spostata alle 16 in direzione Fiumicino (il centrocampista era insieme alla compagna). 

L’ex Sassuolo e Monza sosterrà comunque oggi nel tardo pomeriggio le visite mediche a Roma con la Lazio, mentre la firma e l’ufficialità sul contratto arriveranno domani. Frattesi lascia così dopo tre stagioni l’Inter e proverà a rilanciarsi nella capitale alla corte di Gattuso. 

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