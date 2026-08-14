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Lazio, tentativo concreto per Icardi: tutti i dettagli | CM

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L’attaccante argentino è attualmente svincolato dopo l’addio al Galatasaray, ecco cosa sta succedendo. 

Icardi-Lazio, tutto vero. Dopo aver chiuso l’operazione con l’Inter per Frattesi, la società biancoceleste sta seriamente pensando di riportare in Italia l’attaccante argentino, che è attualmente svincolato dopo l’addio al Galatasaray.

Icardi intervistato dopo una partita
Icardi (Screen BeIn Sports) – Calciomercato.it

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la dirigenza della Lazio avrebbe effettuato già un sondaggio con l’entourage dell’ex Inter per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare ma esisterebbero due ostacoli.

Il primo è rappresentato dall’ingaggio di Icardi che a Istanbul percepiva 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, senza dimenticare che l’argentino vorrebbe disputare le prossime coppe europee, possibilità che la Lazio non può garantirgli. Il presidente Lotito, però, vuole provarci e i tifosi biancoceleste già sognano in grande. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e come sempre vi terremo aggiornati.

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