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Niente Juve per Reijnders: 60 milioni e regalo al Milan

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Il centrocampista olandese è a un passo dalla cessione: addio al Manchester City dopo una sola stagione. La sua nuova squadra

Tijjani Reijnders non tornerà a giocare in Italia. L’ex centrocampista del Milan è infatti vicino al trasferimento in Arabia Saudita nella fila dell’Al-Qadsiah.

Reijnders in Arabia Saudita
Tijjani Reijnders, niente ritorno in Serie A (Ansa) – Calciomercato.it

Al centrocampista olandese questa estate si era interessata la Juventus, oltre al corteggiamento concreto di Galatasaray e Nottingham Forest. Stando però al giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, Reijnders è destinato ad approdare nella Saudi League e lasciare il Manchester City soltanto un anno dopo l’approdo in Inghilterra.

Calciomercato Juve, sfuma Reijnders: l’olandese vola in Arabia Saudita

L’Al-Qadsiah ha trovato l’accordo sulla base di 60 milioni di euro con i ‘Citizens’ e con il giocatore che percepirà un ricchissimo ingaggio. Si aspetta il via libera di Reijnders per finalizzare l’operazione e chiudere l’affare.

Tijjani Reijnders
Reijnders, 28 anni (Ansa) – Calciomercato.it

L’olandese ha un contratto fino 2030 con il City, che nell’estate 2025 lo ha pagato circa 55 milioni di euro per strapparlo al Milan. Il club rossonero, se si concretizzasse la cessione in Arabia Saudita, incasserebbe inoltre anche i 14 milioni di bonus previsti nel contratto con gli inglesi.

In Italia per il 28enne centrocampista aveva chiesto informazioni la Juventus, senza però mai affondare il colpo come invece sta facendo l’Al-Qadsiah.

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