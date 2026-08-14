Juventus, fumata bianconera per Lucumì: colpo in difesa per Spalletti | CM

Accordo totale con il Bologna per il centrale colombiano, priorità nel reparto arretrato per il tecnico bianconero. I dettagli del trasferimento

Filtrava ottimismo già nei giorni scorsi e non ci sono state sorprese: Jhon Lucumì sarà presto un nuovo giocatore della Juventus.

Dopo i contatti proficui di mercoledì, la dirigenza bianconera ha trovato l’accordo definitivo con il Bologna per il trasferimento del difensore colombiano. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve per Lucumì verserà una somma superiore ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus nelle casse della società emiliana.

Calciomercato Juventus, accordo col Bologna per l’arrivo di Lucumì

Si conclude così un lungo inseguimento della ‘Vecchia Signora’ per il 28enne giocatore, priorità di Luciano Spalletti per rinforzare il pacchetto difensivo della ‘Vecchia Signora’.

Lucumì ha sempre messo davanti la Juve rispetto alle altre offerte provenienti dall’estero e firmerà un contratto quinquennale fino al 2031, andando a percepire un ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus a stagione. Il difensore colombiano già entro il weekend (o al più tardi lunedì) è atteso a Torino per le rituali visite al J-Medical e l’ufficialità del trasferimento alla corte di Spalletti.

✅ #Juventus – Fumata ⚪️⚫️ per Jhon #Lucumí: accordo totale con il #Bologna per una somma superiore ai 20 milioni tra parte fissa e bonus. Nel weekend il difensore colombiano atteso a Torino per visite e firma 📲 @calciomercatoit https://t.co/FjHTuugnUE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 13, 2026

Lucumì aveva strappato al Bologna la promessa di essere ceduto questa estate a un anno dalla scadenza del contratto e saluta i felsinei dopo quattro stagioni.