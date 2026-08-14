Nico Gonzalez torna nel mirino dell’Inter, torna di moda l’argentino | CM

Nico Gonzalez torna nel mirino dell’Inter con i nerazzurri che potrebbero fare un tentativo con la Juventus nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Luis Henrique.

Luis Henrique piace alla Roma, pronta a fare un tentativo per l’esterno dell’Inter, pronta a mettere a disposizione di Cristian Chivu Spence del Tottenham. La partenza del brasiliano, però, porterà il club nerazzurro a cercare un nuovo esterno, questa volta con caratteristiche più offensive. Un’ala che possa regalare a Chivu un’alternativa anche a livello di modulo.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, se dovesse partire Luis Henrique uno dei nomi più gettonati per l’Inter sarebbe proprio quello di Nico Gonzalez. L’argentino piace da tempo all’Inter al quale è stato anche proposto il suo cartellino nelle scorse settimane. Un affare che avrebbe buone possibilità di chiusura quindi, anche se la Juventus non ha intenzione di svendere il suo cartellino.