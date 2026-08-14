Di Gregorio-Juve, addio sempre più vicino: destinazione inaspettata

Bianconeri pronti a chiudere per il prestito annuale di Suzuki, cambia dunque il futuro dell’attuale numero 1 della Juve.
La Juventus è alla disperata ricerca di un nuovo portiere e il principale indiziato a vestire la casacca bianconera l’anno prossimo rimane Zion Suzuki. Il 23enne giapponese con cittadinanza statunitense si appresta a trasferirsi dal Parma al Paris Saint-Germain che, a quel punto, potrebbe cederlo in prestito secco proprio ai bianconeri.
Con l’arrivo di Suzuki a Torino, per Michele Di Gregorio si spalancherebbero le porte dell’addio alla Juve. Il portiere milanese classe ’97 piace parecchio in Premier League, ma a spuntarla potrebbe essere alla fine l’Olympique Marsiglia che ha appena ceduto Geronimo Rulli al Manchester City.
Destinazione inaspettata, dunque, per Di Gregorio che potrebbe salutare definitivamente la Serie A per andare a giocare in Ligue 1.