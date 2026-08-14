Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Di Gregorio-Juve, addio sempre più vicino: destinazione inaspettata

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Bianconeri pronti a chiudere per il prestito annuale di Suzuki, cambia dunque il futuro dell’attuale numero 1 della Juve. 

La Juventus è alla disperata ricerca di un nuovo portiere e il principale indiziato a vestire la casacca bianconera l’anno prossimo rimane Zion Suzuki. Il 23enne giapponese con cittadinanza statunitense si appresta a trasferirsi dal Parma al Paris Saint-Germain che, a quel punto, potrebbe cederlo in prestito secco proprio ai bianconeri.

Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con l’arrivo di Suzuki a Torino, per Michele Di Gregorio si spalancherebbero le porte dell’addio alla Juve. Il portiere milanese classe ’97 piace parecchio in Premier League, ma a spuntarla potrebbe essere alla fine l’Olympique Marsiglia che ha appena ceduto Geronimo Rulli al Manchester City.

Destinazione inaspettata, dunque, per Di Gregorio che potrebbe salutare definitivamente la Serie A per andare a giocare in Ligue 1.

9892

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU