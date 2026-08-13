Nuno Tavares nel mirino del Milan, nuova idea per la fascia sinistra

Il Milan sta lavorando al mercato in uscita per fare cassa e sfoltire la rosa a disposizione di Ruben Amorim in vista del campionato che sta per cominciare.

Nelle scorse ore Gerry Cardinale si è recato a Milanello per fare il punto della situazione con il tecnico per quello che riguarda le mosse di mercato da attuare, decidendo che giocatori come Tomori, Fofana, Odogu e Nkunku non siano più nei piani del club.

Chi potrebbe partire è Estupinan con l’esterno della nazionale dell’Ecuador pronto a dire addio. Al suo posto, secondo quanto affermato da La Repubblica, potrebbe arrivare Nuno Tavares della Lazio, da tempo nel mirino del club meneghino.