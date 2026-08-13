Juventus, Suzuki in pole, ma è sempre viva la pista Trubin: la situazione

La Juventus appare sempre più vicina a Zion Suzuki per la porta, ma non è da escludere la pista Trubin per la porta bianconera con Massara che ha avuto contatti con l’agente del calciatore.

Stando a quanto riportato da Raffaele Amato su X, Massara avrebbe avuto contatti con l’entourage del portiere che ha intenzione di salutare il Benfica durante questa estate.

Nella giornata di ieri contatti tra Massara e l’entourage di Trubin, che vuole lasciare il Benfica. In scadenza nel 2028, il portiere ucraino potrebbe partire per 20/25 milioni bonus inclusi. Suzuki resta prima scelta Juve anche per ragioni economiche #calciomercato #Juve pic.twitter.com/ZOQPxa4fsw — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 13, 2026

Il giocatore potrebbe salutare per una cifra attorno ai 20/25 milioni di euro, anche se Suzuki resta avanti nella corsa alla porta della Juventus.