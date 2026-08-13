Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Suzuki in pole, ma è sempre viva la pista Trubin: la situazione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Juventus appare sempre più vicina a Zion Suzuki per la porta, ma non è da escludere la pista Trubin per la porta bianconera con Massara che ha avuto contatti con l’agente del calciatore.

Trubin
Trubin nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Raffaele Amato su X, Massara avrebbe avuto contatti con l’entourage del portiere che ha intenzione di salutare il Benfica durante questa estate.

Il giocatore potrebbe salutare per una cifra attorno ai 20/25 milioni di euro, anche se Suzuki resta avanti nella corsa alla porta della Juventus.

9890

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU