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Spence nella notte sbarca a Milano: visite e firma con l’Inter | VIDEO CM

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Il nuovo laterale nerazzurro è atterrato dopo la mezzanotte a Linate: nelle prossime ore si completerà il trasferimento alla corte di Chivu del nazionale inglese

Djed Spence è pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Il nazionale inglese è sbarcato in tarda serata a Milano e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima del tesseramento con il club nerazzurro.

Inter, l'arrivo di Spence
L’arrivo di Spence a Linate – Foto Calciomercato.it

L’ormai ex Tottenham è atterrato giovedì dopo la mezzanotte allo scalo privato di Linate, proveniente da Londra. Saluto veloce ai giornalisti e ai tifosi presenti (“Ciao a tutti, forza Inter!”), poi subito in macchina per raggiungere l’hotel e riposare. 

Calciomercato Inter, ecco Spence per il post Dumfries: nelle prossime ore l’ufficialità

Domani mattina (venerdì), Spence inizierà le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva e successivamente si sposterà all’Humanitas di Rozzano, clinica di riferimento dell’Inter.

Nel pomeriggio è invece atteso in sede per la firma sul contratto pluriennale fino al giugno 2031 con il sodalizio campione d’Italia. L’Inter ha trovato mercoledì l’intesa finale con il Tottenham per il cartellino del duttile laterale inglese: operazione da 30 milioni di euro di parte fissa più bonus. 

Cristian Chivu è pronto così ad accogliere nel suo scacchiere tattico l’erede di Dumfries dopo la beffa Palestra e il mancato tesseramento di Khalaili. 

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