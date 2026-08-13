Spence nella notte sbarca a Milano: visite e firma con l’Inter | VIDEO CM

Il nuovo laterale nerazzurro è atterrato dopo la mezzanotte a Linate: nelle prossime ore si completerà il trasferimento alla corte di Chivu del nazionale inglese

Djed Spence è pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Il nazionale inglese è sbarcato in tarda serata a Milano e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima del tesseramento con il club nerazzurro.

L’ormai ex Tottenham è atterrato giovedì dopo la mezzanotte allo scalo privato di Linate, proveniente da Londra. Saluto veloce ai giornalisti e ai tifosi presenti (“Ciao a tutti, forza Inter!”), poi subito in macchina per raggiungere l’hotel e riposare.

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Domani mattina (venerdì), Spence inizierà le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva e successivamente si sposterà all’Humanitas di Rozzano, clinica di riferimento dell’Inter.

✈️ #Inter – L’arrivo a Linate in tarda serata di Djed #Spence: “Ciao a tutti, forza Inter”‼️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Domani mattina (venerdì) visite mediche tra CONI e Humanitas per l’ormai ex #Tottenham, prima della firma sul contratto fino al 2031 📲 @calciomercatoit https://t.co/Sn7bax8ty8 pic.twitter.com/4WYNd9qszY — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 13, 2026

Nel pomeriggio è invece atteso in sede per la firma sul contratto pluriennale fino al giugno 2031 con il sodalizio campione d’Italia. L’Inter ha trovato mercoledì l’intesa finale con il Tottenham per il cartellino del duttile laterale inglese: operazione da 30 milioni di euro di parte fissa più bonus.

Cristian Chivu è pronto così ad accogliere nel suo scacchiere tattico l’erede di Dumfries dopo la beffa Palestra e il mancato tesseramento di Khalaili.