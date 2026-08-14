Nkunku fuori dal Milan: spunta lo scambio con la Roma

Giallorossi e rossoneri tentano nuovamente un’operazione last minute

A poco meno di due settimane dal gong finale del calciomercato, Ruben Amorim ha consegnato al Milan la sua nuova lista degli indesiderati dove, un po’ a sorpresa visto l’infatuazione di inizio ritiro, è apparso anche il nome di Christopher Nkunku.

L’attaccante francese si sta allenando ai margini e il suo nome è prepotentemente tornato di moda in casa Roma. Lo scorso gennaio, Gian Piero Gasperini aveva individuato nell’ex Chelsea il profilo ideale per rinforzare la fascia mancina d’attacco, ma il muro eretto dal calciatore e dai rossoneri si rivelò insormontabile.

La stima per il 28enne è, tuttavia, rimasta intatta e viste le difficoltà di arrivare a Rodrigo Mora, Tony D’Amico ha drizzato le antenne in vista di un possibile nuovo assalto. Secondo i colleghi di Asromalive.it, non è da escludere uno scenario molto intrigante che coinvolga anche Matias Soulé nella trattativa.

Non è un mistero, infatti, che uno dei nomi seguiti a Milanello per rinforzare la trequarti sia proprio quello dell’argentino. A livello di valutazioni di cartellino si viaggia più o meno sulle stesse cifre (35-40 milioni di euro), mentre l’ostacolo è rappresentato dalla divergenza degli ingaggi, visto che Soulé guadagna poco più della metà di Nkunku. Staremo a vedere.