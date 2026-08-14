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Davide Calabria torna in Serie A, tripla opzione: Torino in pole

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Davide Calabria si avvicina al ritorno in Serie A. L’ex terzino del Milan è finito nel mirino di diversi club per il campionato che sta per cominciare.

Davide Calabria
Calabria pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto l’esterno sarebbe finito nel mirino di Torino, Genoa e Sassuolo, pronte a fare un tentativo per il classe 1996, ora in forza al Panathinaikos.

Al momento i granata sarebbero in vantaggio rispetto alle avversarie con il buon rapporto tra Abate e Calabria (si conoscono dai tempi del Milan) che potrebbe fare la differenza.

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