Davide Calabria torna in Serie A, tripla opzione: Torino in pole

Davide Calabria si avvicina al ritorno in Serie A. L’ex terzino del Milan è finito nel mirino di diversi club per il campionato che sta per cominciare.
Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto l’esterno sarebbe finito nel mirino di Torino, Genoa e Sassuolo, pronte a fare un tentativo per il classe 1996, ora in forza al Panathinaikos.
Al momento i granata sarebbero in vantaggio rispetto alle avversarie con il buon rapporto tra Abate e Calabria (si conoscono dai tempi del Milan) che potrebbe fare la differenza.