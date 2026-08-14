Juve, si complica Suzuki: testa a testa tra Vicario e Trubin

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del portiere giapponese a Torino e invece l’affare si è complicato.

In casa Juventus continua a tenere banco la questione portiere. Sembrava ormai imminente il trasferimento di Suzuki in bianconero e, invece, la trattativa con il Paris Saint-Germain ha subito una brusca frenata in queste ore.

Cosa succede adesso? La Juve prenderà di sicuro un nuovo portiere visto che Di Gregorio e Perin non offrono ampie garanzie e si va verso un testa a testa tra Guglielmo Vicario e Anatolij Trubin.

Il primo è in uscita dal Tottenham e l’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di 15 milioni di euro tra prestito e opzione di riscatto, anche se nelle ultime ore sarebbe in rialzo le quotazioni dell’estremo difensore ucraino che ormai non gioca più nel Benfica. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028, Massara lo apprezza parecchio e la trattativa potrebbe concretizzarsi per 20-25 milioni. Chi la spunterà alla fine tra Vicario e Trubin?