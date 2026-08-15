Paredes vicino al Trabzonspor, niente da fare per il Milan

Leandro Paredes è pronto a tornare in Europa per vestire la maglia del Trabzonspor, scatenato dopo l’acquisto di Mohamed Salah.

I club turchi la stanno facendo da padroni in questa fase del calciomercato estivo con diversi giocatori che hanno deciso di proseguire la propria carriera in Turchia.

Seguito anche dal Milan, alla ricerca di un calciatore che possa mettere ordine a centrocampo, Paredes ha deciso di tornare in Europa per accettare la corte del Trabzonspor. Secondo quanto affermato dai media turchi, infatti, la trattativa sarebbe a buon punto con il classe 1994 pronto a firmare il contratto.