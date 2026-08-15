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Milan, Fofana nel mirino della Juventus: possibile scambio

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Rossoneri e bianconeri potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di mercato nei prossimi giorni. 

Youssouf Fofana è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico-tattico di Amorim e dirà sicuramente addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese classe ’99 fa gola a diversi club europei, ma attenzione soprattutto alla Juventus che monitora con grande attenzione la vicenda.

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Fofana in azione (foto Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la Juve avrebbe intenzione di affondare il colpo per Fofana a breve e non è escluso addirittura uno scambio col Milan.

Carnevali cerca un rinforzo importante in mezzo al campo e negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di Franck Kessie, ma a questo punto è da tenere d’occhio anche la pista che porta al calciatore del Milan.

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