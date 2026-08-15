Milan, Fofana nel mirino della Juventus: possibile scambio

Rossoneri e bianconeri potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di mercato nei prossimi giorni.

Youssouf Fofana è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico-tattico di Amorim e dirà sicuramente addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese classe ’99 fa gola a diversi club europei, ma attenzione soprattutto alla Juventus che monitora con grande attenzione la vicenda.

Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la Juve avrebbe intenzione di affondare il colpo per Fofana a breve e non è escluso addirittura uno scambio col Milan.

Carnevali cerca un rinforzo importante in mezzo al campo e negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di Franck Kessie, ma a questo punto è da tenere d’occhio anche la pista che porta al calciatore del Milan.